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«ПСЖ» манипулирует слухами о Мбаппе, чтобы подтолкнуть «Реал» к трансферу

25 Июля 2023 • 08:19 Комментировать

Французский «ПСЖ» намеренно распространяет слухи о возможной продаже нападающего Килиана Мбаппе. Как информирует инсайдер Ромен Беддука, парижане делают это специально, чтобы вынудить мадридский «Реал» приобрести игрока этим летом.

В СМИ появляются новости об интересе к 24-летнему футболисту со стороны ряда европейских клубов. В шорт-листе претендентов на Килиана фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро. Срок трудового договора нападающего с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Ранее игрок отказался продлевать соглашение с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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