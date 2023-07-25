«ПСЖ» манипулирует слухами о Мбаппе, чтобы подтолкнуть «Реал» к трансферу

Французский «ПСЖ» намеренно распространяет слухи о возможной продаже нападающего Килиана Мбаппе. Как информирует инсайдер Ромен Беддука, парижане делают это специально, чтобы вынудить мадридский «Реал» приобрести игрока этим летом.

В СМИ появляются новости об интересе к 24-летнему футболисту со стороны ряда европейских клубов. В шорт-листе претендентов на Килиана фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро. Срок трудового договора нападающего с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Ранее игрок отказался продлевать соглашение с клубом.