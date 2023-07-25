27-летний голкипер Аарон Эскандель перешёл из клуба Сегунды «Картахена» в клуб Ла Лиги «Лас-Пальмас». Об этом на своём официальном сайте проинформировала «жёлто-синяя» сторона.

Контракт испанского спортсмена с клубом из Канарских островов был подписан на два года, сумма трансфера не сообщается.

В юности Эскандель обучался в футбольных академиях «Вилярреала», «Валенсии» и «Малаги». Именно за вторую команду «лазурных» футболист дебютировал в профессиональном футболе, это случилось в 2013 году.

Далее в карьере Эсканделя были «Гранада» и «Картахена», и вот теперь – «Лас-Пальмас».