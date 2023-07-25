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Эскандель перешёл из «Картахены» в «Лас-Пальмас» официально

25 Июля 2023 • 06:37 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мальорка
12.08 20:30

27-летний голкипер Аарон Эскандель перешёл из клуба Сегунды «Картахена» в клуб Ла Лиги «Лас-Пальмас». Об этом на своём официальном сайте проинформировала «жёлто-синяя» сторона.

Контракт испанского спортсмена с клубом из Канарских островов был подписан на два года, сумма трансфера не сообщается.

В юности Эскандель обучался в футбольных академиях «Вилярреала», «Валенсии» и «Малаги». Именно за вторую команду «лазурных» футболист дебютировал в профессиональном футболе, это случилось в 2013 году.

Далее в карьере Эсканделя были «Гранада» и «Картахена», и вот теперь – «Лас-Пальмас».

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Евро-Футбол.Ру,
Лас-Пальмас Картахена трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Аарон Эскандель
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ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛЬОРКА
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