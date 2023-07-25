Клуб Лиги 1 «Нант» планирует продать вратаря национальной сборной Франции Альбана Лафона. Об этом сообщает Ouest-France.

Бывшему игроку «Тулузы» и «Фиорентины» осталось отыграть один год по контракту с «Нантом», после чего он собирается завершить своё пребывание в команде. В прошлом сезоне Лафон был лишён капитанской повязки после серии неудачных выступлений.

Согласно информации французского издания, клуб Ла Лиги «Сельта» проявляет интерес к Лафону. Однако испанцам ещё лишь предстоит вступить в переговоры со своими коллегами из «Нанта».

Напомним, Лафон был вызван в ряды национальной сборной 19 сентября прошлого года в связи с травмой Уго Льориса.