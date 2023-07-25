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«ПСЖ» предложил контракт бывшему вратарю «Барселоны» Тенасу слухи

25 Июля 2023 • 04:39 Комментировать

Согласно информации L’Équipe, вчера вечером было сделано предложение по контракту Арнау Тенасу, 22-летнему голкиперу, который покинул «Барселону» по истечении срока его контракта ранее этим летом.

Каталонец был заметным игроком в стартовом составе молодёжной сборной Испании, которая дошла до финала чемпионата Европы, уступив сборной Англии (0:1). Он был стабильным игроком резервной команды «сине-гранатовых», но в основной состав не пробился.

Дополнительно сообщается, что парижане рассматривают вратаря как игрока резерва, чтобы попытаться сохранить глубину скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Арнау Тенас
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