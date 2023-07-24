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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бартра вернулся в «Бетис» официально

24 Июля 2023 • 22:39 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Испанский защитник Марк Бартра вернулся в «Бетис», за который выступал с 2018 по 2022 годы, об этом сообщает пресс-служба команды из Севильи. 32-летний воспитанник «Барселоны» подписал контракт на два ближайших сезона.

Напомним, что этим летом Бартра покинул турецкий «Трабзонспор» - в составе чемпиона Турции сезона-2021/22 испанец играл в прошлом сезоне.

Transfermarkt оценивает известного игрока обороны всего в 3,7 млн евро. Ранее на протяжении карьеры футболист также выступал за родную «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

«Бетис» по итогам прошлого сезона стал шестым в Ла Лиге и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Марк Бартра
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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