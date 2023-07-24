Испанский защитник Марк Бартра вернулся в «Бетис», за который выступал с 2018 по 2022 годы, об этом сообщает пресс-служба команды из Севильи. 32-летний воспитанник «Барселоны» подписал контракт на два ближайших сезона.

Напомним, что этим летом Бартра покинул турецкий «Трабзонспор» - в составе чемпиона Турции сезона-2021/22 испанец играл в прошлом сезоне.

Transfermarkt оценивает известного игрока обороны всего в 3,7 млн евро. Ранее на протяжении карьеры футболист также выступал за родную «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

«Бетис» по итогам прошлого сезона стал шестым в Ла Лиге и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы УЕФА.