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Гризманн будет получать 40 миллионов евро в год, если перейдёт в «Аль-Хиляль» слухи

24 Июля 2023 • 21:26 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Антуан Гризманн может пополнить состав саудовского «Аль-Хиляля».

По информации журналиста Ашрафа Бена Айада, «Аль-Хиляль» уже сделал предложение 32-летнему французу. Сообщается, что саудовский клуб готов платить Гризманну 40 миллионов евро в год.

Ранее другой клуб из Саудовской Аравии («Аль-Наср») проявлял интерес к футболисту. Однако Гризманн отказался переходить в команду, в которой сейчас выступает Криштиану Роналду.

В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и стал автором 19 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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