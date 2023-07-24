Нападающий мадридского «Реала» Антуан Гризманн может пополнить состав саудовского «Аль-Хиляля».

По информации журналиста Ашрафа Бена Айада, «Аль-Хиляль» уже сделал предложение 32-летнему французу. Сообщается, что саудовский клуб готов платить Гризманну 40 миллионов евро в год.

Ранее другой клуб из Саудовской Аравии («Аль-Наср») проявлял интерес к футболисту. Однако Гризманн отказался переходить в команду, в которой сейчас выступает Криштиану Роналду.

В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и стал автором 19 результативных передач.