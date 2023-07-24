Испанский полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес официально стал игроком мексиканского клуба «Монтеррей». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Севильи, авторитетный портал Transfermarkt оценивает сделку в 10 млн евро. Между игроком и его новым клубом подписан трёхлетний контракт.

Напомним, что Каналес является воспитанником «Расинга» (Сантандер), на протяжении карьеры он выступал в таких испанских клубах как «Реал Сосьедад», «Валенсия», а также в мадридском «Реале».

В «Бетисе» игрок полузащиты провёл последние пять лет карьеры, сыграл за это время в 207 матчах, забил 39 голов и оформил 30 ассистов.