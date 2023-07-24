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«Барселона» готова отдать нескольких игроков за Мбаппе

24 Июля 2023 • 14:59 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» хочет видеть в своих рядах звезду сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» запланировали телефонные переговоры с руководством парижского клуба по поводу потенциального трансфера 24-летнего футболиста. «Барселона» готова в рамках сделки предложить парижанам нескольких своих игроков, поскольку не имеет денег на осуществление трансфера.

Ранее появилась новость, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Мбаппе однолетний контракт с окладом в размере 700 миллионов евро в год.

Мбаппе хочет перейти только в один клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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ингерман
24 Июля 2023 в 15:19
брехня на поснам масле..
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