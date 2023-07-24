«Барселона» готова отдать нескольких игроков за Мбаппе

Каталонская «Барселона» хочет видеть в своих рядах звезду сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» запланировали телефонные переговоры с руководством парижского клуба по поводу потенциального трансфера 24-летнего футболиста. «Барселона» готова в рамках сделки предложить парижанам нескольких своих игроков, поскольку не имеет денег на осуществление трансфера.

Ранее появилась новость, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Мбаппе однолетний контракт с окладом в размере 700 миллионов евро в год.

Мбаппе хочет перейти только в один клуб