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Анчелотти оценил дебют Беллингема за «Реал»

24 Июля 2023 • 12:31 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно выступления полузащитника Джуда Беллингема в товарищеском поединке против «Милана». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2.

«Джуд провел хороший матч. Команде нужно привыкнуть к его игровому стилю. В предстоящем сезоне мы испытаем удовольствие от его игры», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. С мадридцами 20-летний англичанин заключил контракт до середины 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем
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