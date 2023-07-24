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Анчелотти оценил игру «Реала» по новой схеме

24 Июля 2023 • 10:24 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре своих подопечных в товарищеском поединке против «Милана» (3:2). В этой встрече «сливочные» действовали по схеме 4-3-1-2.

«Мне понравилось, как сыграла моя команда. Есть моменты, которые еще нужно отработать, иногда мы неправильно действовали в прессинге. Но в целом у меня отличные впечатления. Было нелегко действовать в роли догоняющих. Мы старались играть через центр, а не фланги», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Следующий поединок «Реал» проведет против «Манчестер Юнайтед» 27 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Карло Анчелотти
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