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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе хочет перейти только в один клуб

24 Июля 2023 • 07:40 Комментировать

Руководство «ПСЖ» общается с нападающим Килианом Мбаппе относительно возможного трансфера этим летом. Как стало известно журналистам Le Parisien, переговоры с 24-летним игроком ведет лично владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Руководитель призвал звездного форварда рассмотреть предложения нескольких потенциальных работодателей, однако Мбаппе заявил, что готов перейти только в мадридский «Реал».

Ранее в прессе сообщалось, что помимо «сливочных» интерес к Килиану проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Аль-Хиляль».

Действующий трудовой договор Мбаппе с парижским грандом истекает летом следующего года.

Три клуба АПЛ готовы подписать Мбаппе

«Арсенал» готов включить нападающего в сделку по Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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