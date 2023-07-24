Мбаппе хочет перейти только в один клуб

Руководство «ПСЖ» общается с нападающим Килианом Мбаппе относительно возможного трансфера этим летом. Как стало известно журналистам Le Parisien, переговоры с 24-летним игроком ведет лично владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Руководитель призвал звездного форварда рассмотреть предложения нескольких потенциальных работодателей, однако Мбаппе заявил, что готов перейти только в мадридский «Реал».

Ранее в прессе сообщалось, что помимо «сливочных» интерес к Килиану проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Аль-Хиляль».

Действующий трудовой договор Мбаппе с парижским грандом истекает летом следующего года.

Три клуба АПЛ готовы подписать Мбаппе

«Арсенал» готов включить нападающего в сделку по Мбаппе