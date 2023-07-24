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«Бетис» подписал молодого защитника «Барселоны»

24 Июля 2023 • 02:19 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Центральный защитник «Барселоны» Чади Риад продолжит карьеру в «Бетисе».

20-летний футболист обошёлся севильскому клубу в 2,5 млн евро, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в эксклюзивном отчёте. Кроме того, «Барселона» получит 50% от суммы будущей перепродажи марокканца. В сделку также включён пункт, обеспечивающий каталонскому гранду первоочерёдное право выкупа игрока в будущем по фиксированной цене.

Чади Риад дебютировал за первую команду «Барселоны» в поединке Ла Лиги против «Осасуны», который состоялся в ноябре 2022 года. Тот матч так и остался для центрбека единственным в основном составе «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона трансферы футбола - лето 2023 Чади Риад
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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