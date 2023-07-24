«Бетис» подписал молодого защитника «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Чади Риад продолжит карьеру в «Бетисе».

20-летний футболист обошёлся севильскому клубу в 2,5 млн евро, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в эксклюзивном отчёте. Кроме того, «Барселона» получит 50% от суммы будущей перепродажи марокканца. В сделку также включён пункт, обеспечивающий каталонскому гранду первоочерёдное право выкупа игрока в будущем по фиксированной цене.

Чади Риад дебютировал за первую команду «Барселоны» в поединке Ла Лиги против «Осасуны», который состоялся в ноябре 2022 года. Тот матч так и остался для центрбека единственным в основном составе «сине-гранатовых».