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Хави принял решение по будущему Эззалзули в «Барселоне»

23 Июля 2023 • 22:46 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес намерен удержать вингера Абде Эззалзули в своей команде.

Будущее 21-летнего футболиста, вернувшегося после аренды в «Осасуне», считается неопределённым из-за неясности относительно его роли в «Барселоне». Интерес к Эззалзули проявлял «Бетис», рассчитывавший арендовать марокканца, однако, судя по всему, Хави не одобрит уход игрока. По сведениям журналиста Феррана Корреаса, рулевой каталонцев сообщил руководству клуба, что Абде должен остаться. По мнению специалиста, вингер будет полезен в предстоящем сезоне для глубины состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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