Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле не рассматривает варианты ухода из «Барселоны»

23 Июля 2023 • 22:23 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не собирается менять клубную прописку.

Текущий договор француза с «сине-гранатовыми» истекает уже в июне следующего года, что привлекает к игроку интерес со стороны. В числе претендентов на Дембеле фигурировали «Аль-Наср» и «ПСЖ», однако 26-летний футболист совершенно не заинтересован в уходе, информирует издание Sport. Вингер полностью удовлетворён своим положением в «Барселоне» и отвергнет все предложения ради возможности продолжать выступления под руководством Хави Эрнандеса. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Усмана Дембеле в 60 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
22:53 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» опережает «Баварию» в борьбе за Буну
22:46 · Испания. Ла Лига
Хави принял решение по будущему Эззалзули в «Барселоне»
22:23 · Испания. Ла Лига
Дембеле не рассматривает варианты ухода из «Барселоны»
21:44 · Италия. Серия А
Дест: «В «Милане» мне пришлось непросто»
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» близок к договорённости с игроком «Тоттенхэма»
18:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов к трансферу Мбаппе слухи
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» объявил об аренде нападающего «Вильярреала» официально
11:29 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле отказался от перехода в «Аль-Наср» 1
10:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» не делал предложения по трансферу Мбаппе
08:11 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» переходит в «Бетис»
07:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии
22 Июля
20:44 · Италия. Серия А
«Барселона» отменила товарищеский матч с «Ювентусом», в команде вспышка вирусного заболевания
15:58 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» повесил гуманный ценник на Мбаппе 1
15:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» ждёт, пока «ПСЖ» повесит ценник на Мбаппе
15:14 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Бускетс сыграл большую роль в успехах «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем