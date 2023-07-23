Дембеле не рассматривает варианты ухода из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не собирается менять клубную прописку.

Текущий договор француза с «сине-гранатовыми» истекает уже в июне следующего года, что привлекает к игроку интерес со стороны. В числе претендентов на Дембеле фигурировали «Аль-Наср» и «ПСЖ», однако 26-летний футболист совершенно не заинтересован в уходе, информирует издание Sport. Вингер полностью удовлетворён своим положением в «Барселоне» и отвергнет все предложения ради возможности продолжать выступления под руководством Хави Эрнандеса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Усмана Дембеле в 60 млн евро.