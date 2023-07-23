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«Реал» готов к трансферу Мбаппе слухи

23 Июля 2023 • 18:26 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может перебраться в мадридский «Реал».

ESPN вещает, что «сливочные» полностью готовы к подписанию 24-летнего француза. Сообщается, что сделка близка к логичному завершению. По данным источника, трансфер может состояться в начале августа.

Ранее появилась информация, что «Реал» пока не делал официального предложения «ПСЖ» по Мбаппе. Отмечалось, что парижане готовы расстаться со своей звездой за 150 миллионов евро.

В минувшей кампании французский футболист принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 гол и записал на свой счет 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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