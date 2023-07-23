Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле отказался от перехода в «Аль-Наср»

23 Июля 2023 • 11:29 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался от перехода в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Аль-Наср» был готов выкупить 26-летнего француза за 50 миллионов евро, а самому Дембеле был предложен пятилетний контракт на 200 миллионов евро. Однако футболист отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с 2017 года. Контракт игрока сборной Франции с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года, а рыночная стоимость вингера сейчас составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.  

Оценить новость
- 6
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аль-Наср Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
11:29 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле отказался от перехода в «Аль-Наср»
10:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» не делал предложения по трансферу Мбаппе
08:11 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» переходит в «Бетис»
07:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии
22 Июля
20:44 · Италия. Серия А
«Барселона» отменила товарищеский матч с «Ювентусом», в команде вспышка вирусного заболевания
15:58 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» повесил гуманный ценник на Мбаппе 1
15:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» ждёт, пока «ПСЖ» повесит ценник на Мбаппе
15:14 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Бускетс сыграл большую роль в успехах «Барселоны»
15:07 · Испания. Ла Лига
Мбаппе интересен многим топ-клубам, но игрок хочет перейти только в «Реал»
14:59 · Испания. Ла Лига
Гомис: «Уверен, что Гюлер справится в «Реале»
14:47 · Германия. Бундеслига
«Севилья» отклонила предложение «Баварии» по трансферу Буну, «ПСЖ» тоже в гонке
14:35 · Англия. Премьер-лига
Данджума в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Эвертоне»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Не думаю, что тренировки в «Барселоне» будут сильно отличаться от «Манчестер Сити»
10:47 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу Буну
10:23 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Ювентус» обсудят трансфер Кесси во время товарищеского матча
Все новости
Рекомендуем