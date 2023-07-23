Усман Дембеле отказался от перехода в «Аль-Наср»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался от перехода в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Аль-Наср» был готов выкупить 26-летнего француза за 50 миллионов евро, а самому Дембеле был предложен пятилетний контракт на 200 миллионов евро. Однако футболист отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с 2017 года. Контракт игрока сборной Франции с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года, а рыночная стоимость вингера сейчас составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.