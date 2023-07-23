«Реал» не делал предложения по трансферу Мбаппе

Будущее французского нападающего Килиана Мбаппе, выступающего за «ПСЖ», пока остается неопределенным.

Как информирует Radio Marca, в подписании 24-летнего форварда заинтересованы мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». «Сливочные», несмотря на серьезный интерес к игроку, пока не сделали ему официального предложения. В то же время саудовский клуб готов заплатить за Килиана больше 220 миллионов евро.

В Мадриде не готовы платить такие деньги за футболиста, контракт которого истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 29 забитыми мячами.