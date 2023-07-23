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Экс-игрок «Барселоны» переходит в «Бетис»

23 Июля 2023 • 08:11 Комментировать

32-летний защитник Марк Бартра, поигравший за каталонскую «Барселону», близок к переходу в севильский «Бетис». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Руководство «бело-зелёных» предложило 32-летнему игроку трудовое соглашение до середины 2025 года с возможностью пролонгации сотрудничества на один сезон. Стоит отметить, что Бартра уже защищал цвета «Бетиса» с 2018 по 2022 год.

Последним местом работы Марка был турецкий «Трабзонспор». В прошлом сезоне защитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Марк Бартра трансферы футбола - лето 2023
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