Экс-игрок «Барселоны» переходит в «Бетис»

32-летний защитник Марк Бартра, поигравший за каталонскую «Барселону», близок к переходу в севильский «Бетис». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Руководство «бело-зелёных» предложило 32-летнему игроку трудовое соглашение до середины 2025 года с возможностью пролонгации сотрудничества на один сезон. Стоит отметить, что Бартра уже защищал цвета «Бетиса» с 2018 по 2022 год.

Последним местом работы Марка был турецкий «Трабзонспор». В прошлом сезоне защитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.