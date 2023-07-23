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Анчелотти ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии

23 Июля 2023 • 07:22 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти получил предложение о работе в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты издания AS.

Согласно сведениям источника, тренеру мадридского «Реала» сделали многомиллионное предложение, однако он ответил отказом. Анчелотти намерен полностью отработать трудовое соглашение с «королевским» клубом, которое рассчитано до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что после истечения контракта итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

Анчелотти вернулся в «Реал» в 2021 году. Под его руководством мадридский гранд выиграл Лигу чемпионов в позапрошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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