​«ПСЖ» повесил гуманный ценник на Мбаппе

«ПСЖ» выставил на трансфер звёздного Килиана Мбаппе. Гранд Лиги 1 хочет продать форварда этим летом из-за его нежелания продлевать контракт. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до конца сезона 2023/2024, и парижане не хотят расставаться с Мбаппе бесплатно.

Как стало известно The Athletic, «ПСЖ» повесил на 24-летнего Мбаппе относительно гуманный ценник. Чемпионы Франции хотят заработать на трансфере игрока более 100 миллионов евро, но речь не идёт о 200 миллионах или подобных сумасшедших цифрах. Фаворитом на подписание Мбаппе остаётся «Реал».

Напомним, что «ПСЖ» не включил Килиана Мбаппе в список игроков, которые едут в японское турне.

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