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​«ПСЖ» повесил гуманный ценник на Мбаппе

22 Июля 2023 • 15:58 Комментировать (1)

«ПСЖ» выставил на трансфер звёздного Килиана Мбаппе. Гранд Лиги 1 хочет продать форварда этим летом из-за его нежелания продлевать контракт. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до конца сезона 2023/2024, и парижане не хотят расставаться с Мбаппе бесплатно.

Как стало известно The Athletic, «ПСЖ» повесил на 24-летнего Мбаппе относительно гуманный ценник. Чемпионы Франции хотят заработать на трансфере игрока более 100 миллионов евро, но речь не идёт о 200 миллионах или подобных сумасшедших цифрах. Фаворитом на подписание Мбаппе остаётся «Реал».

Напомним, что «ПСЖ» не включил Килиана Мбаппе в список игроков, которые едут в японское турне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Июля 2023 в 16:21
ай.. брехня..
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