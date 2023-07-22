«Реал» ждёт, пока «ПСЖ» повесит ценник на Мбаппе

Мадридский «Реал» не исключает покупку нападающего Килиана Мбаппе уже в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» ждёт, пока «ПСЖ» сообщит об окончательной стоимости футболиста.

Напомним, «Реал» ранее хотел пригласить Мбаппе следующим летом на правах свободного агента, но решительное желание «ПСЖ» избавиться от футболиста в ближайшее время, заставило «королевский клуб» рассмотреть возможность более раннего трансфера.

Сам Мбаппе хочет перейти только в мадридский «Реал» и ради этого готов подождать ещё год, чтобы «королевский клуб» не платил за его трансфер какие-либо деньги. Ситуация до сих пор остаётся открытой.