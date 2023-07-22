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Гюндоган: «Бускетс сыграл большую роль в успехах «Барселоны»

22 Июля 2023 • 15:14 Комментировать

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил вклад, который внёс Серхио Бускетс в успехи каталонского клуба. Напомним, опорный полузащитник недавно покинул команду Хави Эрнандеса на правах свободного агента и присоединился к «Интер» Майами, где воссоединился с Лионелем Месси.

«Думаю, Бускетс сыграл большую роль в успехах «Барселоны» за все свои годы в клубе. Он одна из важнейших причин последних достижений команды», – цитирует Гюндогана официальный сайт «Барселоны».

«Сине-гранатовые» хотели оставить Бускетса ещё на один сезон, но футболист после долгих раздумий всё же принял решение отправиться в «Интер» Майами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Илкай Гюндоган
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