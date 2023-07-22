Мбаппе интересен многим топ-клубам, но игрок хочет перейти только в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе интересен многим топ-клубам Европы, но при этом сам француз сделал окончательный выбор по поводу своего следующего клуба. По информации от The Telegraph, форвард желает перейти исключительно в мадридский «Реал».

Мбаппе понимает, что «королевский клуб» не готов платить за него большие деньги, так как его контракт истекает через год. Килиан намерен остаться в «ПСЖ» до конца следующего сезона, чтобы потом перейти в «Реал» на правах свободного агента. Правда, парижане хотят избежать подобного сценария путём продажи футболиста в это трансферное окно.