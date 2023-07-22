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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» сделал предложение по трансферу Буну

22 Июля 2023 • 10:47 Комментировать

Французский «ПСЖ» хочет приобрести у «Севильи» голкипера Яссина Буну на роль сменщика Джанлуиджи Доннаруммы. По информации от журналиста Санти Уны, парижский клуб сделал андалузцам предложение в размере 15 миллионов евро за трансфер марокканца.

32-летний вратарь имеет ещё два года по контракту с «Севильей», поэтому «ПСЖ» сделало испанскому клубу довольно щедрое предложение. Сам Яссин открыт к переезду в Париж, но в его трансфере также заинтересована мюнхенская «Бавария», которая тоже хочет пригласить марокканца на роль второго номера.

Напомним, Буну в составе «Севильи» дважды выигрывал Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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