«ПСЖ» сделал предложение по трансферу Буну

Французский «ПСЖ» хочет приобрести у «Севильи» голкипера Яссина Буну на роль сменщика Джанлуиджи Доннаруммы. По информации от журналиста Санти Уны, парижский клуб сделал андалузцам предложение в размере 15 миллионов евро за трансфер марокканца.

32-летний вратарь имеет ещё два года по контракту с «Севильей», поэтому «ПСЖ» сделало испанскому клубу довольно щедрое предложение. Сам Яссин открыт к переезду в Париж, но в его трансфере также заинтересована мюнхенская «Бавария», которая тоже хочет пригласить марокканца на роль второго номера.

Напомним, Буну в составе «Севильи» дважды выигрывал Лигу Европы.