Давид Сильва решил завершить карьеру

37-летний полузащитник Давид Сильва, ныне выступающий в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад», принял решение о завершении карьеры. Об этом информируют журналисты El Larguero.

Как стало известно источнику, игрок повесит бутсы на гвоздь из-за повреждения крестообразных связок колена. Он травмировался на одной из последних тренировок команды.

Давид перебрался в нынешний клуб из «Манчестер Сити» летом 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 поединках за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.