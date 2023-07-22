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У «Реала» появился серьёзный конкурент в борьбе за Мбаппе

22 Июля 2023 • 09:09 Комментировать

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть Европу и продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как информирует Asharq Al-Awsat, в услугах 24-летнего нападающего заинтересован саудовский «Аль-Хиляль». Клуб готов оформить трансфер Мбаппе, если у игрока появится желание переехать в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне. В последнее время ходят слухи о переходе Килиана в мадридский «Реал».

Срок действующего контракта француза с парижским клубом истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

В «Реале» запланировали дату дебюта Мбаппе

«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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