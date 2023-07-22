«Лилль» ведёт переговоры с экс-игроком «Барселоны»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити, который после ухода из каталонской «Барселоны» находится в статусе свободного агента, близок к продолжению карьеры в чемпионате Франции.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, 29-летний игрок ведет переговоры с «Лиллем». Стороны обсуждают подписание контракта до середины 2025 года.

Напомним, что Юмтити являлся игроком «Барселоны» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник выступал за итальянский клуб «Лечче». Самуэль принял участие в 25 поединках, в которых не отметился голевыми действиями. В пассиве француза восемь желтых карточек.