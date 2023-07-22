20-летний аргентинский нападающий Джулиано Симеоне перешел из мадридского «Атлетико» в другой испанский коллектив - «Алавес». Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Как информирует источник, стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2023/2024.

Стоит отметить, что Джулиано является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 поединков за «Сарагосу», записав на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи.