Кавани не хочет играть за «Валенсию»

Известный уругвайский форвард Эдинсон Кавани намерен покинуть «Валенсию» этим летом. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний бомбардир договаривается с клубом о расторжении действующего контракта. Срок соглашения рассчитан до середины следующего года.

Ранее в прессе сообщалось, что у Эдинсона есть вариант продолжения карьеры в Южной Америке. Заинтересованность в его услугах проявляет аргентинская «Бока Хуниорс».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Кавани провел 25 поединков за «летучих мышей». Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и две результативные передачи.