​Мбаппе исключён из заявки «ПСЖ» на турне – известна причина

«ПСЖ» отправляется в предсезонное турне в Японию. Перед поездкой из заявки гранда Лиги 1 внезапно был исключён звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Об этом на своих страницах рассказывает издание L’Equipe.

В «ПСЖ» считают, что 24-летний Мбаппе уже имеет договорённость с «Реалом» о переходе в 2024 году на правах свободного агента. Именно по этой причине клуб решил не брать форварда в Японию.

Ранее президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи объявлял, что Килиан останется на сезон 2023/2024 только в случае продления контракта. При этом футболист ещё раньше заявлял о нежелании продлевать трудовой договор.

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