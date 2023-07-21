Ромеу высказался о роли замены Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу, перешедший в летнее трансферное окно из «Жироны», поделился своими мыслями о возможной роли замены для бывшего опорника каталонцев Серхио Бускетса в команде.

На пресс-конференции, посвященной презентации Ромеу, игрок признал, что всегда есть давление, когда вы играете за такой крупный клуб, как «Барселона», и вы должны всегда быть на высоте.

Ориоль Ромеу признает, что заменить легендарного Серхио Бускетса, который этим летом перешел в «Интер Майами», – это не легкая задача, однако он готов принять вызов и продолжать учиться, чтобы принести свой вклад в успех команды.