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Чемпионат Испании. Ла Лига

Большинство летних трансферов клубов Ла Лиги до сих пор не зарегистрировали

21 Июля 2023 • 19:21 Комментировать

Более 50 футболистов ждут регистрации своих трансферов за 20 дней до начала сезона в Ла Лиге.

По мере приближения старта испанской Ла Лиги, клубы все еще имеют более 50 трансферов, которые официально не зарегистрированы. Даже некоторые из самых крупных клубов, включая мадридский «Реал», до сих пор не зарегистрировали все новые приобретения, включая самый дорогой трансфер этого сезона – переход Джуда Беллингема.

По информации издания Marca, из всех трансферов клубов Ла Лиги этим летом зарегистрировано только 7 игроков из 65. 58 игроков еще не зарегистрированы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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