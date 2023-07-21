Большинство летних трансферов клубов Ла Лиги до сих пор не зарегистрировали

Более 50 футболистов ждут регистрации своих трансферов за 20 дней до начала сезона в Ла Лиге.

По мере приближения старта испанской Ла Лиги, клубы все еще имеют более 50 трансферов, которые официально не зарегистрированы. Даже некоторые из самых крупных клубов, включая мадридский «Реал», до сих пор не зарегистрировали все новые приобретения, включая самый дорогой трансфер этого сезона – переход Джуда Беллингема.

По информации издания Marca, из всех трансферов клубов Ла Лиги этим летом зарегистрировано только 7 игроков из 65. 58 игроков еще не зарегистрированы.