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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Порту» собирается подписать Нико Гонсалеса слухи

21 Июля 2023 • 19:12 Комментировать

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, португальский клуб «Порту» готов подписать полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса за сумму в пределах 7-8 миллионов евро. Окончательная цена может быть скорректирована, однако переговоры продолжаются между сторонами.

На данный момент не установлено окончательное условие обратного выкупа, но возможно оно будет увеличено в зависимости от ситуации. Возможны различные варианты, включая увеличение суммы в первый год и еще более значительное повышение во второй год.

По данным источника, переговоры продолжаются, и обе стороны стремятся достичь соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Нико Гонсалес трансферы футбола - лето 2023
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