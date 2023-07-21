Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, португальский клуб «Порту» готов подписать полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса за сумму в пределах 7-8 миллионов евро. Окончательная цена может быть скорректирована, однако переговоры продолжаются между сторонами.

На данный момент не установлено окончательное условие обратного выкупа, но возможно оно будет увеличено в зависимости от ситуации. Возможны различные варианты, включая увеличение суммы в первый год и еще более значительное повышение во второй год.

По данным источника, переговоры продолжаются, и обе стороны стремятся достичь соглашения.