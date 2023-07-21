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Игрок сборной Эквадора близок к переезду в катарский «Аль-Садд»

21 Июля 2023 • 17:15 Комментировать

Эквадорский нападающий «Вальядолида» Гонсало Плата может переехать в азиатский чемпионат.

Несмотря на популярность чемпионата Саудовской Аравии, участник ЧМ-2022 может стать игроком катарского «Аль-Садда». По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «волков» разместили предложение на сумму в 15 миллионов евро, включая три миллиона евро в виде бонусов. Сообщается, что Плата скоро вылетит в Катар, чтобы обсудить личные условия.

Напомним, что в футболке «Вальядолида» нападающий выступает с 2021 года, проведя во всех состязаниях 66 матчей и забив шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего экс-игрока «Спортинга» в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Аль-Садд трансферы футбола - лето 2023 Гонсало Плата
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