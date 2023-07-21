Нападающий Эдинсон Кавани не едет в предсезонный тур с «Валенсией». 36-летний уругваец не является частью проекта на «Месталье», о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Кавани в настоящий момент ведёт с «Валенсией» переговоры о расторжении трудового договора. Уругвайский форвард хочет начать новую главу в своей футбольной карьере.

Ранее Эдинсон Кавани говорил о желании поиграть за «Бока Хуниорс» в Аргентине. В прессе сообщалось о ведении переговоров между сторонами.

Добавим, что действующий контракт Кавани с «Валенсией» рассчитан до конца июня 2024 года.