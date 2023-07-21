​Названа сумма возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

Будущее Килиана Мбаппе по-прежнему туманно. «ПСЖ» выдвинул звёздному форварду ультиматум – он должен продлить контракт, чтобы остаться в команде на будущий сезон. Пока непонятно, какое решение примет Мбаппе. Есть информация, что гранд Лиги 1 даже готов пригрозить Килиану сезоном на скамейке запасных, чтобы не допустить его бесплатного ухода через год.

Как сообщает El Debate, «ПСЖ» предлагает Мбаппе продлить контракт ещё на один год – до конца сезона 2024/2025. При этом стороны могут договориться о продаже форварда в «Реал» через год при поступлении предложения в 200 миллионов евро.

Ранее Мбаппе говорил, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не будет, но будущий сезон проведёт в клубе.

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