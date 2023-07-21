​Президент Франции Макрон давит на Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон снова оказывает давление на звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщает El Debate, Макрон хочет, чтобы 24-летний футболист провёл в парижском клубе ещё один сезон с прицелом на домашнюю Олимпиаду – 2024.

По информации источника, Мбаппе считает, что он уже многое дал своей стране, поэтому он нацелен на переход в «Реал».

В прошлом году сообщалось, что Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» из-за вмешательства Эммануэля Макрона. Тогда многие ожидали перехода звёздного нападающего в «Реал» в статусе свободного агента.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.

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