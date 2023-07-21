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«Порту» договаривается о трансфере хавбека «Барселоны»

21 Июля 2023 • 13:28 Комментировать

В ближайшее время полузащитник Нико Гонсалес может примерить на себе футболку «Порту». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «драконы» согласовали трансфер игрока из «Барселоны». При этом каталонский клуб хочет включить в сделку пункт о возможности обратного выкупа.

Ранее в прессе сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави уведомил Нико Гонсалеса о том, что в новом сезоне он будет получать мало игрового времени.  

Портал transfermarkt оценивает 21-летнего Нико Гонсалеса в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за «Валенсию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Нико Гонсалес трансферы футбола - лето 2023
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