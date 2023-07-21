«Порту» договаривается о трансфере хавбека «Барселоны»

В ближайшее время полузащитник Нико Гонсалес может примерить на себе футболку «Порту». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «драконы» согласовали трансфер игрока из «Барселоны». При этом каталонский клуб хочет включить в сделку пункт о возможности обратного выкупа.

Ранее в прессе сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави уведомил Нико Гонсалеса о том, что в новом сезоне он будет получать мало игрового времени.

Портал transfermarkt оценивает 21-летнего Нико Гонсалеса в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за «Валенсию».