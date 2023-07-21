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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» усилился игроком «Севильи» официально

21 Июля 2023 • 09:43 Комментировать

21-летний защитник Хосе Кармона покинул «Севилью» и продолжит карьеру в другом испанском клубе. Арендный договор с футболистом заключил «Хетафе».

Как информирует пресс-служба клуба, срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения следующего сезона.

В прошедшей кампании Кармона выступал в аренде за «Эльче». Защитник поучаствовал 24 поединках за команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе трансферы футбола - лето 2023 Хосе Кармона
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