21-летний защитник Хосе Кармона покинул «Севилью» и продолжит карьеру в другом испанском клубе. Арендный договор с футболистом заключил «Хетафе».

Как информирует пресс-служба клуба, срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения следующего сезона.

В прошедшей кампании Кармона выступал в аренде за «Эльче». Защитник поучаствовал 24 поединках за команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.