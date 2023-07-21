22-летний полузащитник Карлос Дотор, который является воспитанником мадридского «Реала», перебрался в другой испанский клуб. Он заключил трудовое соглашение с «Сельтой».

«Мы выражаем благодарность Карлосу и желаем ему успехов на новом этапе карьеры», - говорится в публикации на официальном сайте «королевского» клуба.

Дотор несколько раз попадал в заявочный лист мадридского гранда, однако за первую команду так и не дебютировал в официальных играх.

Полузащитник выступал за вторую команду «Реала» - «Кастилью». Дотор принял участие в 88 поединках, в которых отметился 25 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.