Домингес покинет «Лас-Пальмас»

18-летний вингер Хоэль Домингес не продолжит свою карьеру в «Лас-Пальмасе». Об этом клуб проинформировал на своём официальном сайте.

Сообщается, что контракт футболиста с клубом будет расторгнут по дисциплинарным причинам. Подробности не уточняются.

Игрок перебрался в академию «жёлто-синего» клуба в сезоне 2022/23, в котором провёл на поле 22 игры (19 в чемпионате и три в молодёжном Кубке Испании), забив при этом 11 голов.

3 июля спортсмен присоединился к основной команде для участия в предсезонной подготовке в Марбелье, однако по техническим причинам так и не попал в состав «жёлто-синих».