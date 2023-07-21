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Домингес покинет «Лас-Пальмас»

21 Июля 2023 • 06:55 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мальорка
12.08 20:30

18-летний вингер Хоэль Домингес не продолжит свою карьеру в «Лас-Пальмасе». Об этом клуб проинформировал на своём официальном сайте.

Сообщается, что контракт футболиста с клубом будет расторгнут по дисциплинарным причинам. Подробности не уточняются.

Игрок перебрался в академию «жёлто-синего» клуба в сезоне 2022/23, в котором провёл на поле 22 игры (19 в чемпионате и три в молодёжном Кубке Испании), забив при этом 11 голов.

3 июля спортсмен присоединился к основной команде для участия в предсезонной подготовке в Марбелье, однако по техническим причинам так и не попал в состав «жёлто-синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Лас-Пальмас Хоэль Домингес
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ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛЬОРКА
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