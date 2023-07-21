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Беллингем: «Реал» – величайший клуб в мире, Мадрид – отличный город»

21 Июля 2023 • 01:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как чувствует себя после переезда.

20-летний футболист обошёлся «королевскому» клубу в 103 млн евро. Ранее англичанин защищал цвета «Боруссии» Дортмунд.

«Сейчас я чувствую себя счастливым и наслаждаюсь жизнью. «Реал» – величайший клуб в мире, а Мадрид – отличный город. Здесь меня приняли как дома. Тренировки тоже проходят замечательно», – цитирует Madrid Xtra звёздного новичка «сливочных».

Контракт Джуда Беллингема с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. В составе «Боруссии» он провёл 132 матча, отметившись 24 голами и 25 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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