Беллингем: «Реал» – величайший клуб в мире, Мадрид – отличный город»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как чувствует себя после переезда.

20-летний футболист обошёлся «королевскому» клубу в 103 млн евро. Ранее англичанин защищал цвета «Боруссии» Дортмунд.

«Сейчас я чувствую себя счастливым и наслаждаюсь жизнью. «Реал» – величайший клуб в мире, а Мадрид – отличный город. Здесь меня приняли как дома. Тренировки тоже проходят замечательно», – цитирует Madrid Xtra звёздного новичка «сливочных».

Контракт Джуда Беллингема с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. В составе «Боруссии» он провёл 132 матча, отметившись 24 голами и 25 ассистами.