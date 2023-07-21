Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва получил травму крестообразной связки

21 Июля 2023 • 00:39 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва получил серьёзную травму колена на тренировке своей команды.

По информации с официального сайта «бело-голубых», чемпион мира и Европы не смог завершить тренировку из-за повреждения передней крестообразной связки на левом колене. Сообщается, что на следующей неделе плеймейкер пройдёт осмотр, чтобы определить степень повреждения.

Напомним, что Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года, проведя 93 матча во всех турнирах и забив семь голов. Его контракт с нынешним клубом действует до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД ЖИРОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
00:39 · Италия. Серия А
Названы условия перехода Чуквуезе в «Милан»
00:39 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва получил травму крестообразной связки
00:14 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Верим, что «Барселона» сможет побороться за все трофеи в новом сезоне»
20 Июля
23:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Месси попал в отличный клуб, я желаю ему всего наилучшего»
23:22 · Испания. Ла Лига
Санти Мина проиграл апелляцию и «присядет» на четыре года 1
23:03 · Испания. Ла Лига
Араухо рассказал, готов ли стать одним из капитанов «Барселоны»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ намерен перехватить трансферную цель «Барселоны» Фреснеду
22:26 · Испания. Ла Лига
«Порту» заинтересован в подписании защитника «Барселоны»
21:55 · Испания. Ла Лига
Хави не считает подписание Фелиша приоритетной целью «Барселоны»
21:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Гюлер понравится болельщикам «Реала»
21:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о работе в сборной Бразилии
21:28 · Италия. Серия А
«Милан» приблизился к трансферу Чуквуезе слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» сможет бороться за все трофеи даже с одним форвардом в составе» 1
21:03 · Испания. Ла Лига
Карраско решил покинуть «Атлетико» слухи
20:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отправить в «Атлетико» своего игрока в обмен на Фелиша слухи
Все новости
Рекомендуем