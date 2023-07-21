Давид Сильва получил травму крестообразной связки

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва получил серьёзную травму колена на тренировке своей команды.

По информации с официального сайта «бело-голубых», чемпион мира и Европы не смог завершить тренировку из-за повреждения передней крестообразной связки на левом колене. Сообщается, что на следующей неделе плеймейкер пройдёт осмотр, чтобы определить степень повреждения.

Напомним, что Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года, проведя 93 матча во всех турнирах и забив семь голов. Его контракт с нынешним клубом действует до лета 2024 года.