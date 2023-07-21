Араухо: «Верим, что «Барселона» сможет побороться за все трофеи в новом сезоне»

Футболист «Барселоны» Рональд Араухо поделился мыслями о перспективах команды в предстоящем сезоне.

В минувшей кампании коллектив Хави Эрнандеса добился триумфа в Ла Лиге и Суперкубке Испании, однако потерпел неудачу на европейской арене, а также вылетел на стадии полуфинала в Кубке Испании.

«Приятно чувствовать себя готовым к сезону. У нас отличная команда, которая станет ещё сильнее благодаря недавним подписаниям. Мы верим в то, что сможем побороться за все трофеи», – приводит Barca Universal слова Араухо.

Напомним, что ряды «Барселоны» этим летом пополнили Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес и Ориоль Ромеу.