Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Верим, что «Барселона» сможет побороться за все трофеи в новом сезоне»

21 Июля 2023 • 00:14 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Футболист «Барселоны» Рональд Араухо поделился мыслями о перспективах команды в предстоящем сезоне.

В минувшей кампании коллектив Хави Эрнандеса добился триумфа в Ла Лиге и Суперкубке Испании, однако потерпел неудачу на европейской арене, а также вылетел на стадии полуфинала в Кубке Испании.

«Приятно чувствовать себя готовым к сезону. У нас отличная команда, которая станет ещё сильнее благодаря недавним подписаниям. Мы верим в то, что сможем побороться за все трофеи», – приводит Barca Universal слова Араухо.

Напомним, что ряды «Барселоны» этим летом пополнили Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес и Ориоль Ромеу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
00:39 · Италия. Серия А
Названы условия перехода Чуквуезе в «Милан»
00:39 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва получил травму крестообразной связки
00:14 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Верим, что «Барселона» сможет побороться за все трофеи в новом сезоне»
20 Июля
23:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Месси попал в отличный клуб, я желаю ему всего наилучшего»
23:22 · Испания. Ла Лига
Санти Мина проиграл апелляцию и «присядет» на четыре года 1
23:03 · Испания. Ла Лига
Араухо рассказал, готов ли стать одним из капитанов «Барселоны»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ намерен перехватить трансферную цель «Барселоны» Фреснеду
22:26 · Испания. Ла Лига
«Порту» заинтересован в подписании защитника «Барселоны»
21:55 · Испания. Ла Лига
Хави не считает подписание Фелиша приоритетной целью «Барселоны»
21:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Гюлер понравится болельщикам «Реала»
21:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о работе в сборной Бразилии
21:28 · Италия. Серия А
«Милан» приблизился к трансферу Чуквуезе слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» сможет бороться за все трофеи даже с одним форвардом в составе» 1
21:03 · Испания. Ла Лига
Карраско решил покинуть «Атлетико» слухи
20:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отправить в «Атлетико» своего игрока в обмен на Фелиша слухи
Все новости
Рекомендуем