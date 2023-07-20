Араухо: «Месси попал в отличный клуб, я желаю ему всего наилучшего»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о несостоявшемся возвращении Лионеля Месси.

Каталонский клуб долгое время пытался провернуть возвращение звёздного аргентинца, когда тот решил покинуть «ПСЖ», однако воссоединение не состоялось – 36-летний форвард подписал контракт с американским «Интер Майами».

«Мне было приятно слышать, что Месси может вернуться. Этого не случилось, но я желаю ему всего наилучшего. Он попал в хороший клуб, и его семья определённо будет счастлива. Мы все хотим, чтобы у Лео всё было хорошо, потому что мы любим его», – заявил в интервью Relevo уругвайский футболист.