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Санти Мина проиграл апелляцию и «присядет» на четыре года

20 Июля 2023 • 23:22 Комментировать

Игрок «Сельты» Санти Мина все-таки будет вынужден провести четыре года в тюрьме за изнасилование, имевшее место еще в 2017 году. Приговор был вынесен еще несколькими месяцами ранее, Санти Мина оспорил его в апелляционном порядке, но сегодня стало известно, что проиграл апелляцию и будет вынужден все-таки провести четыре года в тюрьме.

Но слабым утешением для 27-летнего игрока должна стать другая новость - сумма морального ущерба для пострадавшей скошена вполовину, с 50 тысяч евро до 25. Недавно Мина как раз вернулся в Испанию после сезона в аренде в саудовском «Аль-Шабабе», ну а как поведет себя сейчас по отношению к нему «Сельта», пока непонятно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Санти Мина
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