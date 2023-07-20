Санти Мина проиграл апелляцию и «присядет» на четыре года

Игрок «Сельты» Санти Мина все-таки будет вынужден провести четыре года в тюрьме за изнасилование, имевшее место еще в 2017 году. Приговор был вынесен еще несколькими месяцами ранее, Санти Мина оспорил его в апелляционном порядке, но сегодня стало известно, что проиграл апелляцию и будет вынужден все-таки провести четыре года в тюрьме.

Но слабым утешением для 27-летнего игрока должна стать другая новость - сумма морального ущерба для пострадавшей скошена вполовину, с 50 тысяч евро до 25. Недавно Мина как раз вернулся в Испанию после сезона в аренде в саудовском «Аль-Шабабе», ну а как поведет себя сейчас по отношению к нему «Сельта», пока непонятно.