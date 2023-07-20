Араухо рассказал, готов ли стать одним из капитанов «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о статусе капитана команды.

24-летний уругваец считается кандидатом на роль одного из четырёх капитанов «сине-гранатовых» в предстоящем сезоне.

«Готов ли я стать одним из капитанов? Это было бы честью, но это не зависит от меня. Вне зависимости от того, ношу ли я капитанскую повязку, я считаю себя лидером», – цитируют испанские СМИ Араухо.

Рональд Араухо пополнил ряды «Барселоны» в 2018 году. В его активе семь забитых мячей в 113 матчах за первую команду каталонцев. В минувшем сезоне центрбек появился на поле 31 раз во всех соревнованиях.