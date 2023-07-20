«Порту» заинтересован в подписании защитника «Барселоны»

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест попал в сферу интересов «Порту».

Американский футболист вернулся в каталонский коллектив после не самого удачного арендного периода в «Милане». «Барселона» готова продать 22-летнего латераля до закрытия текущего трансферного окна, если поступят приемлемые предложения. Согласно информации Sport, к Десту присматривается «Порту». Ранее «драконы» также обозначили интерес к хавбеку «сине-гранатовых» Нико Гонсалесу.

Контракт Серджино Деста с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года, а его стоимость, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 10 млн евро.