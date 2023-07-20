Анчелотти: «Гюлер понравится болельщикам «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями относительно игры новичка команды Арды Гюлера.
18-летний атакующий полузащитник, перешедший из турецкого «Фенербахче», впечатлил наставника «сливочных» на старте предсезонной подготовки.
«Гюлер обладает множеством отличных качеств. Думаю, болельщикам «Реала» он понравится», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти.
Арда Гюлер подписал с «Реалом» контракт, рассчитанный до середины 2029 года. «Фенербахче» заработал на продаже восходящей звезды турецкого футбола порядка 20 млн евро без учёта возможных бонусов.
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