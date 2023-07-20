Анчелотти ответил на вопрос о работе в сборной Бразилии

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказывается подтверждать своё назначение на пост главного тренера сборной Бразилии.

Считается, что итальянский специалист заключил с Федерацией футбола Бразилии контракт, который вступит в силу летом 2024 года – сразу после истечения договорённости с «Реалом». Сам наставник не спешит давать прямой ответ на вопрос о своём будущем: «Я не буду говорить о сборной Бразилии. Я тренер «Реала», и я остаюсь им. Мне больше нечего сказать на этот счёт. У меня контракт, я отработаю его до конца. Посмотрим, что будет в следующем году», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Анчелотти.